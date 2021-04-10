Российский МиГ-31 успешно перехватил американский RC-135 над Тихим океаном

Экипаж российского истребителя МиГ-31 поднялся в небо над Тихим океаном для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком RC-135.

Экипаж российского истребителя МиГ-31 поднялся в небо над Тихим океаном для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком RC-135.

Силы Восточного военного округа успешно справились с опознаванием воздушной цели и перехватом самолета ВВС Соединенных Штатов, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает РИА Новости.

Полет МиГ-31 был совершен в соответствии с международными правилами. После этой операции российский истребитель отправился на аэродром базирования.

Также сообщается, что активность иностранных разведывательных самолетов возле российских границ заметно выросла. В 2020 было зафиксировано на 40% больше полетов, чем в 2019 году.