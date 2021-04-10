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9:38   10 Апреля 2021
Происшествия

Мертвого водителя без прав нашли в перевернутом автомобиле на Алтае

Мертвого водителя без прав нашли в перевернутом автомобиле на Алтае

Жизнь 41-летнего жителя Алтая оборвалась на 29-м километре автомобильной дороги Талда — Тюнгур. Полиция проводит проверку.

Труп мужчины обнаружили в двух километрах от поселка Красноярка Усть-Коксинского района. Сообщение о жуткой находке в дежурную часть поступило приблизительно спустя полтора часа после аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина за рулем Toyota Corolla двигался в направлении Тюнгура и не справился с управлением. Иномарка слетела с проезжей части в кювет и перевернулась, водитель погиб на месте от полученных травм.

При этом у погибшего не было водительских прав. Сейчас по факту ДТП организована проверка. Правоохранителям предстоит выяснить причину аварии и иные обстоятельства случившегося.

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