ФСБ задержала террористов, готовивших взрыв в отделении полиции в Кисловодске

Полиция расследует дело, возбужденное против членов кисловодской террористической группировки. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса.

Полиция расследует дело, возбужденное против членов кисловодской террористической группировки. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса.

Уголовное дело было возбуждено против 14 исламистов, которые являлись членами одной террористической группировки, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Их обвиняют в нарушении статей об участии в экстремистском движении, подготовке к теракту и изготовлении взрывных устройств.

По данным следствия, один из фигурантов готовил взрыв в местном отделении полиции, а трое других отправляли деньги сирийским боевикам и входили в ячейку ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.