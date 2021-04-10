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9:22   10 Апреля 2021
Происшествия

Главред "Важных историй" проходит свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни

Главред "Важных историй" проходит свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни

Адвокат главного редактора интернет-издание "Важные истории" Романа Анина Анна Ставицкая рассказала о том, что в доме ее клиента прошли обыски в связи с расследованием.

Юрист пояснила, что мероприятие в жилье журналиста проводили оперативники ФСБ. После Анин и Ставицкая прибыли в отделение ГСУ СК РФ по Москве для допроса сообщает ТАСС.

"Там журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого и своих близких", - сказала она.

Адвокат также заметила, что 12 апреля ее доверителю вновь предстоит встретиться с сотрудниками правоохранительных органов в рамках дела, возбужденного по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения".

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