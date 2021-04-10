Роспотребнадзор назвал условие снижения заболеваемости COVID-19 к концу мая

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может значительно снизиться уже к концу мая, заявила эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может значительно снизиться уже к концу мая, заявила эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Уже к концу весны или началу лета количество больных коронавирусом в РФ при условии ускорения темпов вакцинации и соблюдения всех мер профилактики начнет уменьшаться. Колебания в показателях инфицированных могут колебаться в обе стороны. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самое главное, чтобы тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих", — добавила она в интервью РИА Новости.

Согласно данным оперштаба, по состоянию на 9 апреля, в России было выявлено 9150 новых случаев коронавируса. Полностью победили инфекцию за этот период 9662 пациента, скончались 402 человека.