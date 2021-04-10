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8:40   10 Апреля 2021
Экономика

Власти Греции сообщили, что заплатили высокую цену за санкции ЕС против России

Власти Греции сообщили, что заплатили высокую цену за санкции ЕС против России

Санкции Европы против России негативно отразились на Греции, поскольку из-за них существенно снизился экспорт, заявил первый заместитель главы МИД Мильтиадис Варвициотис.

Греции дорого обошлись антироссийские санкции, поскольку вывоз товаров из страны в РФ резко сократился, сообщил заместитель главы МИД республики во время встречи с послом Украины в Афинах Сергеем Шутенко. Он также подчеркнул, что государство в Южной Европе поддерживает минский процесс урегулирования украинского вопроса.

"Варвициотис напомнил, что наша страна заплатила большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций против РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По словам зарубежного политика, международные проблемы следует разрешать путем диалога, согласно нормам права. Дипломат напомнил о давней дружбе двух народов. Он также отметил, что в Европейском совете рассматривают вопрос укрепления отношений со странами "Восточного партнерства".

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#россия #санкции #греция

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