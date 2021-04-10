Власти Греции сообщили, что заплатили высокую цену за санкции ЕС против России

Санкции Европы против России негативно отразились на Греции, поскольку из-за них существенно снизился экспорт, заявил первый заместитель главы МИД Мильтиадис Варвициотис.

Санкции Европы против России негативно отразились на Греции, поскольку из-за них существенно снизился экспорт, заявил первый заместитель главы МИД Мильтиадис Варвициотис.

Греции дорого обошлись антироссийские санкции, поскольку вывоз товаров из страны в РФ резко сократился, сообщил заместитель главы МИД республики во время встречи с послом Украины в Афинах Сергеем Шутенко. Он также подчеркнул, что государство в Южной Европе поддерживает минский процесс урегулирования украинского вопроса.

"Варвициотис напомнил, что наша страна заплатила большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций против РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По словам зарубежного политика, международные проблемы следует разрешать путем диалога, согласно нормам права. Дипломат напомнил о давней дружбе двух народов. Он также отметил, что в Европейском совете рассматривают вопрос укрепления отношений со странами "Восточного партнерства".