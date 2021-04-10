Британцев насмешила статья The Sun о "сеющих хаос" российских субмаринах

Британское издание The Sun опубликовало материал о "тайной российской флотилии" подводных лодок, которая якобы может "отрезать" Великобритании интернет.

Британское издание The Sun опубликовало материал о "тайной российской флотилии" подводных лодок, которая якобы может "отрезать" Великобритании интернет.

Таблоид утверждает, что флотилия якобы создана, чтобы нанести катастрофический урон Западу в случае войны. Подлодки способны "искалечить" и "погрузить в хаос" Соединенное Королевство, говорится в статье.

Комментаторы скептически отнеслись к материалу. Пользователи отмечают, что такое вряд ли может произойти.

"Готов поспорить, русские никогда и не думали об этом, пока вы не упомянули", — с иронией заявил пользователь skot. "Могут... Но не будут... Просто еще одна пугающая история", — заявил Mr Boring. "У нас правительство, которое продолжает уничтожать нашу армию", - заявил The Flumps.

Великобритания в 2019 году запретила поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию. Данное решение объяснялось тем, что Москва якобы способна получить доступ к подводным кабелям и "испортить" их. Эксперты отмечали, что оснований у Лондона предполагать такое развитие событий нет — даже несмотря на то, что у России есть возможности это сделать.