Лаборатория в Венгрии проведет экспертизу "Спутника V" для Словакии

Экспертизой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Словакии займется венгерская лаборатория, входящая в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory (OMCL).

Экспертизой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Словакии займется венгерская лаборатория, входящая в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory (OMCL).

Такое решение было принято после визита вице-премьера Словакии Игора Матовича в Будапешт, который покинул пост премьер-министра страны из-за правительственного кризиса, вызванного закупкой препарата до его сертификации в Евросоюзе.

Он также отметил, что российская вакцина не должна была попадать на экспертизу в несертифицированную лабораторию, как это было сделано по решению фармацевтического регулятора Словакии. Это привело к задержке с применением "Спутника V", а также поставило под угрозу контракт с Россией о поставке вакцины.

"Ныне необходимо убедить россиян, что в Словакию еще стоит верить", — заявил Матович в своем Facebook.

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее встретилась с вице-премьером, чтобы обсудить ситуацию со "Спутником V". Накануне она заявляла, что необходимо разобраться, чьи действия привели к тому, что республика может лишиться препарата.