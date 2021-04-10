7:57 10 Апреля 2021Общество
Китайские власти оштрафовали Alibaba на 2,7 млрд долларов
Владельцы компании Alibaba получили штраф в размере около 2,78 миллиарда долларов. Причиной этому послужили нарушения антимонопольного законодательства Китая.
Владельцы компании Alibaba получили штраф в размере около 2,78 миллиарда долларов. Причиной этому послужили нарушения антимонопольного законодательства Китая.
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка вынесло решение о штрафе. Общая сумма денежных выплат составила 18,228 миллиарда юаней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Антимонопольное ведомство Китая предъявило требования усилить внутренний контроль в компании и вести честную конкурентную борьбу на рынке, предоставляя в течение трех следующих лет соответствующие отчеты. Размер штрафа для компании Alibaba стал рекордным на территории КНР.