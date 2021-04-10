Минобороны обнародовало уникальные документы о первых космонавтах СССР

Минобороны РФ создало мультимедийный проект "Земные орбиты покорителей космоса" к 60-летию первого полета человека в космос.

Минобороны РФ создало мультимедийный проект "Земные орбиты покорителей космоса" к 60-летию первого полета человека в космос.

Фотографии и документы знакомят с новыми сведениями о Юрии Гагарине, Германе Титове, Алексее Леонове и других космонавтах. Благодаря проекту можно узнать о судьбах наставников, инструкторов, воспитанников специальных авиационных школ ВВС и руководителей космической программы.

В подразделе о первом космонавте можно изучить удостоверения, полетное задание на первый космический полет, зачетные книжки и наградные листы. В послужных списках, датированными 1968 годом, отмечено, что Гагарин продолжал образование после полета в космос.

Также в разделе есть электронные копии документов о присвоении 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину звания "Летчик-космонавт СССР". Такие же звания позже получат Герман Титов и Алексей Леонов.