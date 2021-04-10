Первый канал стал прибыльным впервые за семь лет

Первый канал получил чистую прибыль в 6,3 миллиарда рублей по итогам 2020 года. Последний доход телеканал получал в 2013 году в размере 2,7 миллиарда рублей.

Первый канал получил чистую прибыль в 6,3 миллиарда рублей по итогам 2020 года. Последний доход телеканал получал в 2013 году в размере 2,7 миллиарда рублей.

Выручка компании по сравнению с 2019 годом снизилась на 6,7% до 25,2 миллиарда рублей. Несмотря на уменьшение прибыли второй год подряд, темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году, сообщает 360tv.ru.

При этом произошел резкий спад себестоимости до 28 миллиарда рублей. Поэтому ожидается уменьшения валового убытка до 23,8 миллиарда рублей. "Прочие доходы" увеличили чистую прибыль до 11,9 миллиарда рублей. Неизвестным только остается сокращение материальных затрат и увеличение прочих доходов.