Вице-премьер Резников: Украина не будет "насильно освобождать" Донбасс

Власти Киева не планируют насильственно освобождать территории Донбасса, заявил вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Власти Киева не планируют насильственно освобождать территории Донбасса, заявил вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ситуация, которая могла бы стать аналогичной трагедии в боснийской Сребренице, невозможна, отметил политик. По словам Резникова, Украина не планирует захватывать территории региона. Кроме того, все военнослужащие и власти страны поддерживают политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Говорить о повторении кровавого происшествия 1991—1999 годов нельзя, поскольку украинские власти не могут допустить жертв среди населения страны, объяснил Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Дипломат заявил о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе с помощью Трехсторонней контактной группы и в рамках "нормандского формата".