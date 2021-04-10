Псаки заявила, что США контактируют с Россией по украинскому вопросу

Власти США поддерживают тесные контакты с Россией по происходящему на востоке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Власти США поддерживают тесные контакты с Россией по происходящему на востоке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Руководство США взаимодействует с российской стороной на многих уровнях. Министры обороны двух стран на прошлой неделе проводили телефонные разговоры. Взаимодействие между Вашингтоном и Москвой происходит и на многих более низких уровнях, заявила Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь заверила журналистов, что США также проводят дипломатические переговоры с другими странами. По словам представителя президента России Дмитрия Пескова, передвижение российских войск происходит на территории РФ и не несет угроз другим странам.