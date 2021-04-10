4:53 10 Апреля 2021Политика
Псаки поделила новые антироссийские санкции на две группы
Вашингтон в ближайшие дни обнародует план введения новых антироссийских санкций.
Вашингтон в ближайшие дни обнародует план введения новых антироссийских санкций.
Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Комментируя публикацию Bloomberg о возможности новых ограничений против РФ, она отметила, что санкции будут двух видов.
"Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом", — сказала Псаки.
Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писал, что Белый дом кроме введения новых санкций рассматривает возможность высылки дипломатов, которые сотрудничают с российской разведкой. Это станет ответом на хакерские атаки и вмешательство в выборы.