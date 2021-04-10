Псаки поделила новые антироссийские санкции на две группы

Вашингтон в ближайшие дни обнародует план введения новых антироссийских санкций.

Вашингтон в ближайшие дни обнародует план введения новых антироссийских санкций.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Комментируя публикацию Bloomberg о возможности новых ограничений против РФ, она отметила, что санкции будут двух видов.

"Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом", — сказала Псаки.

Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писал, что Белый дом кроме введения новых санкций рассматривает возможность высылки дипломатов, которые сотрудничают с российской разведкой. Это станет ответом на хакерские атаки и вмешательство в выборы.