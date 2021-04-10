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4:22   10 Апреля 2021
Общество

Власти Британии по ошибке раскрыли дату похорон принца Филиппа

Власти Британии по ошибке раскрыли дату похорон принца Филиппа

Ошибка на сайте Правительства Великобритании привела к публикации сообщения, в котором говорилось, что похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Сейчас сообщение удалено.

В нем говорилось, что королевская семья сообщила о смерти короля 9 апреля 2021 года в своем доме в Виндзорском замке, где он и его жена, королева Елизавета II, находились во время карантина. Об этом пишет издание New York Post.

С этого времени в стране вводится траур, который продлится восемь дней до похорон принца. Правительство в этот период подготовит указания по соблюдения траура. Сейчас на сайте сообщается, что следующие объявления будут сделаны при необходимости.

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#британия #король #принц

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