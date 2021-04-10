Австрия готова зарегистрировать "Спутник V" при долгом ожидании решения EMA

Власти Австрии рассматривают возможность национальной регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Власти Австрии рассматривают возможность национальной регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Разрешение европейского регулятора будет лучшим вариантом развития событий, поэтому в Вене ожидают скорейшего одобрения российской вакцины. Австрия готова заключить контракт с Россией на поставку средства от коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Австрии.

Австрийские медицинские эксперты работают над путями национальной регистрации вакцины. По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, "Спутник V" очень нужен стране, так как этот препарат позволит ускорить вакцинацию в Австрии. Об этом информирует телеканал 360tv.ru.