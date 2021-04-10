Более 50 человек скончались после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

После вакцинации от коронавируса умерли 55 человек, однако их смерть не связана с прививкой. Об этом заявили в швейцарском лекарственном регуляторе Swissmedic.

После вакцинации от коронавируса умерли 55 человек, однако их смерть не связана с прививкой. Об этом заявили в швейцарском лекарственном регуляторе Swissmedic.

Ведомство зафиксировало более тысячи побочных эффектов после вакцинации. Отмечается, что большинство случаев были связаны с вакцинами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna.

В заявлении надзорного ведомства говорится, что 55 человек скончались через различные промежутки времени после вакцинации. Средний возраст погибших составляет 84 года. Отмечается, что большинство из них имели различные тяжелые заболевания.

Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны. Если российскую вакцину направят в Германию во II или III квартале, то это поможет улучшить процесс вакцинации населения. Об этом ранее заявили в Минздраве ФРГ.