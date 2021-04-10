Пентагон прокомментировал сообщения о входе кораблей США в Черное море

Военные корабли ВМС США поддерживают регулярное присутствие в Черном море, а будущие операции не подлежат обсуждению.

Военные корабли ВМС США поддерживают регулярное присутствие в Черном море, а будущие операции не подлежат обсуждению.

Американский флот соблюдает конвенцию Монтре, поэтому графики движения военных кораблей не обсуждаются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Шестого флота ВМС США Кайла Рейнса, в чью зону оперативной ответственности входит Европа. Военного попросили прокомментировать сообщения о том, что два американских корабля планируют войти в Черное море на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что два корабля ВМС США намерены войти в Черное море 14 и 15 апреля. Отмечается, что власти Соединенных Штатов уведомили Турцию об отправлении кораблей за 15 суток до предполагаемой даты их прохода через пролив Босфор.