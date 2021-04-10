Городской Совет народных депутатов досрочно прекратил полномочия мэра Майкопа

Полномочия мэра Майкопа Андрея Гетманова были досрочно прекращены из-за уголовных дел о вымогательстве и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Полномочия мэра Майкопа Андрея Гетманова были досрочно прекращены из-за уголовных дел о вымогательстве и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Инициатива о досрочном прекращении полномочий Гетманова была поддержана во время внеочередной сессии Совета народных депутатов. Исполняющим обязанности главы администрации с 10 апреля станет первый заммэра Сергей Стельмах.

Отмечается, что на основании порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника Советом народных депутатов не позднее, чем через десять дней, будет принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. В комиссию по организации конкурса войдут восемь человек. Совет огласит время, место и условия конкурса.