Американские власти планируют выделить Министерству обороны США деньги, которые должны сдержать Москву и Пекин. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал желание Вашингтона.

Американские власти планируют выделить Министерству обороны США деньги, которые должны сдержать Москву и Пекин. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал желание Вашингтона.

Выделенные деньги не помогут остановить самозащиту стран, заявил российский государственный и политический деятель, член партии "Единая Россия". Он заявил, что страну никакими деньгами не сдержать, поскольку РФ всегда сможет постоять за себя. Политик упомянул о современном образце вооружения и неиссякаемом режиме готовности.

На сайте Белого дома опубликовали проект бюджета, согласно которому США предполагают выделить Пентагону 715 миллиардов долларов. В документе говорится, что речь идет о сдерживании исходящей угрозы от Китая и России, передает РИА Новости.

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