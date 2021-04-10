Зеленский заявил о необходимости перемирия после визита в окопы Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.

Зеленский сообщил, что он посетил боевые позиции, где обостряется обстановка. Он отметил, что местные жители хотят мира. По его словам, военные рассказывали ему о своей службе под звуки выстрелов, которые уже стали "обыденностью". Об этом украинский президент написал в Facebook.

Президент Украины заявил, что власти вернулись к необходимости устанавливать перемирие.Он отметил, что предстоит много работы по этой теме. Зеленский также рассказал о вручении государственных наград украинским бойцам.