Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:46   10 Апреля 2021
Политика

Зеленский заявил о необходимости перемирия после визита в окопы Донбасса

Зеленский заявил о необходимости перемирия после визита в окопы Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.

Зеленский сообщил, что он посетил боевые позиции, где обостряется обстановка. Он отметил, что местные жители хотят мира. По его словам, военные рассказывали ему о своей службе под звуки выстрелов, которые уже стали "обыденностью". Об этом украинский президент написал в Facebook.

Президент Украины заявил, что власти вернулись к необходимости устанавливать перемирие.Он отметил, что предстоит много работы по этой теме. Зеленский также рассказал о вручении государственных наград украинским бойцам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров