Основная "верхушка" ФБК сбежала за границу: кто покинет Россию следующим

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш может сбежать за границу вслед за другими ключевыми медийными персонами признанного иноагентом ФБК.

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш может сбежать за границу вслед за другими ключевыми медийными персонами признанного иноагентом ФБК.

В Европе сейчас находятся исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, номинальный директор фонда Иван Жданов, объявленный в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ глава сети штабов Навального Леонид Волков, глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, а также Георгий Албуров. Возможно, за границей находится и менеджер проектов фонда Руслан Шаведдинов. Супруга Навального Юлия еще в марте улетела в Германию.

В ближайшее время Навальный не присоединится к своим соратникам, так как отбывает срок в колонии по делу "Ив Роше". Несмотря на то, что его сподвижники избежали наказания за многочисленные правонарушения, скрывшись за границей, они продолжают подстрекать россиян к участию в незаконных митингах в поддержку Навального.

В России пока остаются юрист ФБК Любовь Соболь, которая рассчитывает на мандат депутата Госдумы на осенних выборах, а также глава признанного иноагентом "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Не сбежал и Владимир Милов. Журналисты полагают, что следующей страну покинет Ярмыш, которая сейчас находится под домашним арестом, сообщает ФАН.