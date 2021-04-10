Принц Чарльз временно унаследовал титул герцога Эдинбургского

Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II временно перешел старшему сыну Чарльзу.

Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II временно перешел старшему сыну Чарльзу.

После смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, старший сын и наследник престола принц Чарльз временно стал обладателем титула герцога Эдинбургского. В дальнейшем он перейдет младшему сыну королевской супружеской пары, графу Уэссекскому Эдварду, однако это произойдет только после смерти Елизаветы II.

Одной из причин такого решения является желание сохранения титула отдельно от короны. Отец и старший брат более 20 лет назад договорились, что однажды Эдвард станет герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после ухода из жизни и принца Филипа, и Елизаветы II.