Олейник рассказал, как и для чего американцы хотят использовать Украину

Конфликт в Донбассе тлел на протяжении последних семи лет – там то стреляли, то объявляли перемирие, то делали вид, что ищут мирное решение вопроса в Минске, и опять стреляли. Но сейчас ситуация обострилась и это не случайно.

Конфликт в Донбассе тлел на протяжении последних семи лет – там то стреляли, то объявляли перемирие, то делали вид, что ищут мирное решение вопроса в Минске, и опять стреляли. Но сейчас ситуация обострилась и это не случайно.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает заслуженный юрист Украины, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, если детально проанализировать ситуацию, станет ясно, что семь лет назад, когда на Украине разгорался внутренний конфликт, мир еще не столкнулся с тем глубоким политическим, экономическим и социально-медицинским кризисом, который сейчас коснулся почти всех стран.

«И это только начало. Денег нет у государства, нет денег у людей. Речь не о пустых деньгах, рождающих инфляцию. Спрос на вырабатываемую продукцию явно упал. Это видно по цене нефти, по тому как закрываются магазины и т.д., — пишет Олейник. — Читайте классиков. В первую очередь Маркса. Это мировой кризис».

А мировые кризисы, по словам эксперта, всегда решаются одним способом – кто-то все потеряет, а кто-то найдет.

Рынок, объясняет Владимир Олейник, не управляет происходящими процессами, ситуация на рынке может быть либо очень плохой, либо очень хорошей. Чтобы она держалась на среднем уровне, нужна плановая экономика – тогда будет не плохо, и не хорошо, зато стабильно. Вспоминая советские времена, люди называют такое положение дел «застоем». Но сейчас, в мире разразился глубокий кризис.

«Где он должен сработать? Сирия? Нет. Это не тот регион. А вот Украину, которую оккупировали и используют против России как таран (ирония судьбы министр обороны Украины Андрей Таран). Их главная задача разрушить власть в России. Майдан, дестабилизация, чтобы пришел какой-то либерал, который будет соглашаться с условиями Запада, не суть важно», — объясняет эксперт.

Если в Донбассе вспыхнет настоящая война, вся Украина будет кипеть, и тогда американцы «умоют руки», предсказывает Олейник. Американцы, по его словам, скажут: вы одна семья, один народ, разбирайтесь сами. И тогда украинцам придется очень плохо.

Также эта ситуация осень плохо отразится на России, которой придется ввязаться в конфликт, защищая жителей Донбасса. Против Москвы по полной программе будут введены санкции, просядет экономика. Плохо будет и Европе, которая также пострадает от санкций, к тому же встанет вопрос с газопроводом и атомными электростанциями.

«Кому будет хорошо? Американцам. экономика у всех опускается. А американская даже учитывая ее нынешнюю стагнацию, будет лучше, чем в Европе. И Америка традиционно будет помогать Европе и воюющим сторонам оружием, деньгами, углеводородами и прочим ленд-лизом», — считает экс-депутат.

Россия же, по его словам, может сильно пострадать еще и потому, что ей предстоит провести выборы в Государственную думу, на фоне которых протесты могут пойти по американскому сценарию.

Во всей этой ситуации многое зависит от того, как себя поведет украинский президент Владимир Зеленский, отмечает эксперт в заключение. Но у Зеленского почти нет выбора – он может либо уйти, либо продолжать выполнять поставленные перед ним задачи.

Уйти Зеленский мог бы несколькими путями, например, сложить полномочия под предлогом болезни, или воспользоваться какими-нибудь совсем фатальными вариантами, но для этого он слаб духом. И поэтому, скорее всего он и дальше будет выполнять приказы из-за океана. И тогда вопрос реализации наихудшего сценария станет лишь вопросом времени.