Кедми сравнил боевые возможности ВСУ и армии республик Донбасс

Большая проблема Украины заключается в том, что она, обладая солидным военным наследством от СССР, не наладила производство для обновления арсенала.

Большая проблема Украины заключается в том, что она, обладая солидным военным наследством от СССР, не наладила производство для обновления арсенала.

Такое мнение в эфире интернет-канала ITON.TV высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, сравнивая военный потенциал украинских вооруженных сил и защитников Донбасса

По состоянию на 9 апреля 2021 года армия Луганской и Донецкой народных республик по-прежнему превосходит украинские вооруженные силы и по уровню подготовки личного состава, и по количеству танков, а Украина так и не наладила даже производство собственных снарядов для танков.

В распоряжении защитников Донбасса, по словам Кедми, имеется три полноценных танковых корпуса, что значительно больше, чем имеется в украинской армии.

«По количеству танков бойцы республик Донбасса превосходят в два раза количество танков, которые стоят у украинской стороны на линии огня. Качество танков у сил ЛНР и ДНР лучше. И танкисты намного лучше, они лучше обучены. Что сказать – профессиональные солдаты. Количество артиллерии у республик в три раза больше, чем у Украины», — перечислил Кедми

При этом военный эксперт отметил, что Киев располагал ресурсами, чтобы обновить военный арсенал или хотя бы наладить выпуск танковых снарядов, однако основу украинского парка танков до сих пор составляют советские машины и боеприпасы, которым уже порядка 40 лет.

«Я в этом вижу большую проблему для Украины. Весь мир уже переходит на новую артиллерию, которая включает в себя как новые снаряды, так и новые системы координации. А Украина, несмотря на солидное наследие СССР, все развалила», — заявил израильский политолог.

В заключение Кедми напомнил, что Украина фактически не располагает ни одним новым танком. И как в этой ситуации она вообще собирается воевать?