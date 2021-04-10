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4:16   10 Апреля 2021
Весь мир

Пушков: Блинкен ушел в сторону вместо того, чтобы извиниться за Байдена

Пушков: Блинкен ушел в сторону вместо того, чтобы извиниться за Байдена

Невразумительное объяснение госсекретаря США Энтони Блинкена того, почему президент Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и при этом говорит о стремлении к сотрудничеству, было просто уходом в сторону.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя газете «Взгляд» недавние слова главы Госдепартамента США.

Напомним, в четверг, 8 апреля Энтони Блинкен заявил, что личный выпад Джо Байдена в адрес Владимира Путина можно объяснить «политическим прагматизмом». При этом госсекретарь отметил, что президент США остается открытым к сотрудничеству с Москвой в тех сферах, которые представляют взаимный интерес.

«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», — сказал по этому поводу Пушков.

Пушков: Блинкен ушел в сторону вместо того, чтобы извиниться за Байдена

По его словам, несмотря на слова Блинкена, в персональной атаке Байдена на российского президента нет никакого прагматизма, ведь прагматизм подразумевает, что цели соотносятся со средствами. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели взаимодействовать с Россией, заявление, подобное тому, что сделал ранее Байден, было бы недопустимым, и требовало бы извинений. Ну а если они не хотят этого взаимодействия, то не нужно и делать вид, что хотят, объяснил сенатор.

Пушков отметил, что слова американского президента в адрес Владимира Путина просто не поддаются объяснению.

«Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», — считает Пушков.

Слова Байдена, по его мнению, удивительны еще и тем, что американский президент нуждается в контактах с Владимиром Путиным, без которых невозможно решение многих международных вопросов. Например, сейчас он собирается провести онлайн-саммит по климатическим вопросам, но подумал ли он о том, как направленное российскому лидеру приглашение на этот саммит сочетается со сделанным ранее выпадом?

Пушков: Блинкен ушел в сторону вместо того, чтобы извиниться за Байдена

«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил Алексей Пушков.

Напомним, в середине марта 2021 года президент США Джо Байден, отвечая на провокационный вопрос журналиста  ABC New, подтвердил, что считает российского лидера убийцей. К тому же он добавил, что Владимиру Путину «придется заплатить» за якобы имевшее место «вмешательство» в американские выборы.

Президент РФ, комментируя на следующий день этот недипломатичный выпад Байдена, пожелал американскому президенту здоровья, а также предложил ему провести онлайн-дискуссию в прямом эфире, чтобы обсудить актуальные темы. Но в Белом доме это предложение было отклонено.  

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