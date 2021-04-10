Пушков: Блинкен ушел в сторону вместо того, чтобы извиниться за Байдена

Невразумительное объяснение госсекретаря США Энтони Блинкена того, почему президент Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и при этом говорит о стремлении к сотрудничеству, было просто уходом в сторону.

Невразумительное объяснение госсекретаря США Энтони Блинкена того, почему президент Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и при этом говорит о стремлении к сотрудничеству, было просто уходом в сторону.

Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя газете «Взгляд» недавние слова главы Госдепартамента США.

Напомним, в четверг, 8 апреля Энтони Блинкен заявил, что личный выпад Джо Байдена в адрес Владимира Путина можно объяснить «политическим прагматизмом». При этом госсекретарь отметил, что президент США остается открытым к сотрудничеству с Москвой в тех сферах, которые представляют взаимный интерес.

«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», — сказал по этому поводу Пушков.

По его словам, несмотря на слова Блинкена, в персональной атаке Байдена на российского президента нет никакого прагматизма, ведь прагматизм подразумевает, что цели соотносятся со средствами. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели взаимодействовать с Россией, заявление, подобное тому, что сделал ранее Байден, было бы недопустимым, и требовало бы извинений. Ну а если они не хотят этого взаимодействия, то не нужно и делать вид, что хотят, объяснил сенатор.

Пушков отметил, что слова американского президента в адрес Владимира Путина просто не поддаются объяснению.

«Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», — считает Пушков.

Слова Байдена, по его мнению, удивительны еще и тем, что американский президент нуждается в контактах с Владимиром Путиным, без которых невозможно решение многих международных вопросов. Например, сейчас он собирается провести онлайн-саммит по климатическим вопросам, но подумал ли он о том, как направленное российскому лидеру приглашение на этот саммит сочетается со сделанным ранее выпадом?

«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил Алексей Пушков.

Напомним, в середине марта 2021 года президент США Джо Байден, отвечая на провокационный вопрос журналиста ABC New, подтвердил, что считает российского лидера убийцей. К тому же он добавил, что Владимиру Путину «придется заплатить» за якобы имевшее место «вмешательство» в американские выборы.

Президент РФ, комментируя на следующий день этот недипломатичный выпад Байдена, пожелал американскому президенту здоровья, а также предложил ему провести онлайн-дискуссию в прямом эфире, чтобы обсудить актуальные темы. Но в Белом доме это предложение было отклонено.