Воробьев призвал жителей Подмосковья привиться перед майскими праздниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил в своем видеообращении жителям региона о важности прививки от COVID-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил в своем видеообращении жителям региона о важности прививки от COVID-19.

Глава региона отметил, что впереди ожидаются теплые выходные. Это вызывает беспокойство, так как показатели госпитализации снизились, но речи о пустых койках все еще нет.

Воробьев заявил, что там, где люди прививаются, статистика по заболевшим заметно снижается. В городах Подмосковья, где рекомендации игнорируются, госпитализация растет.

"Цель моего обращения — еще раз предложить, попросить вас на выходных с близкими, семьей обсудить важность вакцинации", — подчеркнул он.

Всего в регионе есть 200 пунктов для вакцинации: поликлиники и госпитали, а также торговые центры. Воробьев отметил, что задача властей — сделать процесс легким и удобным. Об этом сообщает 360tv.ru.