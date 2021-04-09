Вострецов рассказал будущим морякам о планах строительства новой станции метро

Строительство новой станции метро в районе Стрельны в Петербурге создаст новую логистику, в том числе и для будущих моряков, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Строительство новой станции метро в районе Стрельны в Петербурге создаст новую логистику, в том числе и для будущих моряков, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Парламентарий прибыл на встречу с преподавателями, курсантами и студентами Государственного университета морского и речного флота им. адмирала Макарова. Обсуждались планы Петербурга по строительству новой станции метро в месте, где расположен Морской центр учебного заведения, сообщает ФАН.

Депутат также отметил, что Россия постепенно, но уверенно, возвращает себе позиции в кораблестроении, утраченные в 90-е годы. В ближайшие годы Северный морской путь станет одной из важнейших мировых торговых артерий, напомнил Вострецов.

В заключение депутат также отметил, что собирается участвовать в праймериз "Единой России", и попросил о поддержке. Праймериз состоится с 24 по 30 мая в электронной форме с регистрацией через портал "Госуслуги". Результаты голосования сформируют списки кандидатов от партии на выборах.