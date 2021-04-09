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22:45   9 Апреля 2021
Общество

Россия может приостановить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19

Россия может приостановить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом обсуждает возможное временное закрытие перелетов в Турцию из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране.

Оперштаб обсуждает с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора вопрос ограничительных мер для предотвращения завоза коронавирусной инфекции из Турции. Среди предложенных мер введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что некоторые рейсы в столицу Турции могут быть сохранены. В Турции с начала апреля увеличивается число заражений коронавирусом, в стране введен комендантский час с 12 апреля до 12 мая.

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#турция #туризм #полеты

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