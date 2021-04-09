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22:03   9 Апреля 2021
Политика

Зеленский ввел "максимальные санкции" против бывшего президента Украины Януковича

Зеленский ввел "максимальные санкции" против бывшего президента Украины Януковича

Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других чиновников страны.

Украинский лидер ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ появился на сайте правительства в пятницу, 9 апреля. Ограничения для ряда политиков будут осуществляться согласно документу от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры". В дополнении приводится перечень граждан, к которым адресованы бессрочные санкции.

Как ранее сообщал израильский военный эксперт Яков Кедми, он считает идею Зеленского вступления Украины в НАТО "полным маразмом". Однако украинский президент полагает, что конфликт в Донбассе не решить без участия Североатлантического альянса.

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