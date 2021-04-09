Московский таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину

Таксист изнасиловал пассажирку, уснувшую в его такси в Москве. Злоумышленник задержан и уже признался в содеянном.

Таксист изнасиловал пассажирку, уснувшую в его такси в Москве. Злоумышленник задержан и уже признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование".Жертвой преступления стала местная жительница 1984 года рождения.

"По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — цитирует источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Потерпевшая заявила, что планировала доехать до дома на Ленинском проспекте. Во время поездки женщина заснула, а проснулась от того, что с ней совершал половой акт таксист.

Подозреваемого уже задержали, он признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что житель Воронежской области подозревается в изнасиловании пожилой женщины. По данным СК РФ, потерпевшая имеет инвалидность.