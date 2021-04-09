Анекдот Норкина про Эгейское море рассмешил гостей "Места встречи"

Гости программы "Место встречи" в эфире НТВ обсудили несколько тем, в частности строительство канала "Стамбул" в Турции, который должен обезопасить и разгрузить пролив Босфор.

Гости программы "Место встречи" в эфире НТВ обсудили несколько тем, в частности строительство канала "Стамбул" в Турции, который должен обезопасить и разгрузить пролив Босфор.

Гости программы также обговорили возможность возвращения российских блогеров в правовое поле. По словам эксперта Павла Коростелева, необходимо работать с самыми одиозными представителями этой сферы, а также жестко наказывать нарушающих правила. В свою очередь свод требований должен быть сформирован государством.

"Надо перестать считать блогеров представителями неведомого космоса. Как поставили под контроль производителей мяса и молока, так и их надо", — заявил телеведущий Иван Трушкин.

Под конец эфира, ведущий Андрей Норкин вернулся к теме строительства турецкого канала "Стамбул". Он решил завершить программу традиционным анекдотом, который заставил зрителей плакать от смеха.

"Армянское радио спрашивают: "Почему есть Белое море, Черное море, Желтое море, а Голубого моря нет?". Радио отвечает: "Почему нет? Эгейское", — пошутил тележурналист.

После этого по залу прокатился оглушительный взрыв смеха.