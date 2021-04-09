Диета с низким содержанием жиров вызывает нехватку тестостерона у мужчин

Отказ от продуктов с высоким содержанием жиров приводит к проблемам со здоровьем у мужчин. Как считают британские ученые, такие диеты опасны из-за снижения уровня тестостерона.

Отказ от продуктов с высоким содержанием жиров приводит к проблемам со здоровьем у мужчин. Как считают британские ученые, такие диеты опасны из-за снижения уровня тестостерона.

Данные о результатах нескольких исследований, в которых принимали участие 206 мужчин, стали объектом анализа экспертов из Университета Вустера в Великобритании. Как пишет "Популярная механика", участники эксперимента должны были соблюдать определенные диеты с низким содержанием жиров в продуктах питания.

Выяснилось, что режим питания с пониженным уровнем жиров влечет за собой уменьшение уровня тестостерона примерно на 10-15%, поделились эксперты. Особенно выражено это явление было среди тех, кто придерживается вегетарианской диеты. У этой категории мужчин показатель увеличивался уже до 26%.