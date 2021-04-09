Рар: Европа не может достичь консенсуса по поводу российской вакцины

Ряд европейских стран прикладывает все усилия, чтобы заблокировать сотрудничество с Россией, поэтому Германии приходится в обход Евросоюза пытаться договорится с Москвой о поставках вакцины «Спутник V».

Ряд европейских стран прикладывает все усилия, чтобы заблокировать сотрудничество с Россией, поэтому Германии приходится в обход Евросоюза пытаться договорится с Москвой о поставках вакцины «Спутник V».

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал немецкий политолог Александр Рар, который отмечает, что тема российской вакцины, став политической, разделила Европу, хотя во время пандемии страны наоборот должны были бы объединиться.

«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам "Спутника V", провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза. Это удивительно», — отмечает Александр Рар.

В конце концов, по его словам, немцам такое положение дел надоело, и они, понимая, что нужно «Спутник V» помогает спасать жизни и нудно налаживать быстрые поставки препаратов, начали предпринимать попытки договорится с Россией отдельно от остальных членов ЕС.

«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», — объясняет политолог.

В результате страны Европы, желающие сотрудничать с Россией – Венгрия, Чехия, Сербия, Италия, Австрия и Германия – будут договариваться о поставках «Спутника V» самостоятельно, а Франция, скорее всего, солидаризируется с Польшей и странами Балтии, которые выступают против российской вакцины, заключил Александр Рар.

Напомним, ранее глава Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов выразил сомнение в том, что Евросоюз в обозримом будущем зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса, так как сейчас «Спутник V» сталкивается с беспрецедентным давлением. По мнению Кузнецова, «Спутник», возможно, будет зарегистрирован в ЕС к осени, когда европейцы уже не будут испытывать недостатка в вакцинах и необходимость в российском препарате отпадет.