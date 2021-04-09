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20:40   9 Апреля 2021
Происшествия

Сбитая троллейбусом пенсионерка попала в калужскую больницу

Сбитая троллейбусом пенсионерка попала в калужскую больницу

Водитель общественного транспорта отъезжал от остановки и не заметил пешехода, оказавшегося на проезжей части. В результате пожилая калужанка оказалась под колесами троллейбуса.

ДТП произошло на улице Глаголева. От удара 66-летняя пенсионерка упала и не смогла подняться. На место происшествия выезжали медики, которые осмотрели пострадавшую и доставили ее в больницу. У горожанки зафиксировали различные травмы. О ее состоянии врачи пока не сообщают.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения для предпологаемого виновника ДТП.

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#дтп #троллейбус #калуга

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