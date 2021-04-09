Публицист Стариков заявил, что в обществе нет "дефицита Навального"

Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что письмо советнику ассамблеи ОБСЕ Лоику Пулену могли отправить пранкеры Лексус и Вован.

Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что письмо советнику ассамблеи ОБСЕ Лоику Пулену могли отправить пранкеры Лексус и Вован.

Так Волков оправдался за то, что его пригласили выступать на Парламентской ассамблее ОБСЕ и рассказать о ситуации с Навальным, оказавшемся в тюрьме по делу "Ив Роше". В Facebook представитель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) написал, что пару недель назад с ним связался Пулен, сообщивший, что ему на почту пришло письмо от Волкова. Сам сотрудник фонда говорит, что не отправлял письма. Это могли сделать пранкеры, но в результате с ним захотели пообщаться по ситуации с Навальным.

В Сети же появилась информация, что медиаактивы структуры Навального постепенно переходят под контроль Волкова. Как отметил публицист и политолог Николай Стариков, без блогера ФБК обречен на неопределенное будущее, так как сам Навальный был лишь "говорящей головой".

"Когда основатель ФБК находится под арестом, сообщество не испытывает комплекса "дефицита Навального", — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей (ФАН).

Навальный и раньше ничем особо не занимался в ФБК. Все тексты для роликов писала Мария Певчих, а организационными и финансовыми вопросами занимался Волков, объяснил политолог.