"ВКонтакте" могут оштрафовать за ролики с призывами к незаконным митингам

Роскомнадзор передал в суд дело против соцсети "ВКонтакте", которую подозревают в неисполнении требований о пресечении распространения призывов к участию в незаконных митингах.

Роскомнадзор передал в суд дело против соцсети "ВКонтакте", которую подозревают в неисполнении требований о пресечении распространения призывов к участию в незаконных митингах.

"ВКонтакте" могут привлечь к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами приходить на несогласованные акции. В материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на указанные видео.

Роскомнадзор обвиняет соцсеть в том, что она своевременно не удалила видео после полученного от ведомства запроса. "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к роликам в соцсети на территории России. При этом они остаются доступны россиянам на других площадках, сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

С 1 февраля вышел закон, который обязал соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Если платформы откажутся удалять информацию, то им будут грозить штрафы до 4 млн рублей за одну публикацию.