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20:16   9 Апреля 2021
Происшествия

Арестованный за взяточничество Шпигель хочет сотрудничать со следствием

Арестованный за взяточничество Шпигель хочет сотрудничать со следствием

Бизнесмен Борис Шпигель изъявил желание сотрудничать со следствием и давать показания по своему уголовному делу, после чего вновь пожаловался на слабое здоровье.

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Шпигеля. Во время заседания обвиняемый во взяточничестве предприниматель сказал, что хочет помогать следствию и отметил, что уже просил адвокатов сообщить об этом. Также Шпигель признался, что его самочувствие сильно ухудшилось, передает ТАСС.

По словам бизнесмена, он был осведомлен о расследовании в его отношении еще будучи в Израиле, но не побоялся вернуться в Россию. Сотрудник СК отметил, что после задержания Шпигель вел себя иначе — не признавал вину и отказывался давать показаня.

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#взятка #расследование #Борис Шпигель

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