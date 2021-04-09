Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:10   9 Апреля 2021
Происшествия

Ребенок пострадал при столкновении автобусов в Калуге

Ребенок пострадал при столкновении автобусов в Калуге

Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Калуге, передает пресс-служба МЧС по региону.

Серьезное дорожное происшествие произошло днем на улице Луначарского. Столкнулись автобусы марок "ПАЗ" и "ЛиАЗ". Среди получивших травмы был 11-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Всего в автобусах находились 22 пассажира. По предварительным данным, водитель ПАЗ врезался во второй автобус, совершая обгон. Правоохранители устанавливают причину и все детали произошедшего.

Еще одна дорожная авария произошла в Пензе. Там мужчина за рулем мотоцикла не справился с управлением и перевернулся. Его отвезли в больницу с травмами, сообщал сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мчс #дтп #калуга #автобусы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров