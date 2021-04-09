Шведские ученые назвали главную опасность легкой формы COVID-19

Каждый десятый переболевший коронавирусной инфекцией в легкой форме страдает от тяжелых постковидных симптомов, заявили шведские ученые.

Каждый десятый переболевший коронавирусной инфекцией в легкой форме страдает от тяжелых постковидных симптомов, заявили шведские ученые.

Специалисты Каролинского института совместно с сотрудниками шведской больницы Дандерюд провели исследование, направленное на выявление последствий заражения легкой формой коронавирусной инфекции. Результаты проделанной работы были опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

В рамках исследования были взяты образцы крови сотрудников медицинского учреждения, переболевших легкой формой COVID-19. Они собирались каждые четыре месяца. Затем вся информация сопоставлялась с ответами в анкетах, заполненных участниками. Всего в исследовании приняли участие 323 медработника.

Выяснилось, что 11% переболевших коронавирусом пожаловались на снижение качества жизни вследствие одного из постковидных симптомов. Он отрицательно влиял на их работоспособность, домашнюю и социальную жизнь. К самым частым симптомам отнесли усталость, проблемы с дыханием, потерю вкуса и обоняния.