Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

Если администрация США, которую не устраивает несогласие Москвы с американскими требованиями, примет решение о высылке российских дипломатов, Россия может ответить зеркально.

Если администрация США, которую не устраивает несогласие Москвы с американскими требованиями, примет решение о высылке российских дипломатов, Россия может ответить зеркально.

Об этом в интервью информагентству «ПолитЭксперт» рассказал российский дипломат Сергей Орджоникидзе, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация американского президента Джо Байдена завершила разбор якобы совершаемых Москвой «враждебных действий» против США, и приступила к работе над ответными мерами.

По мнению председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергея Орджоникидзе, до сих пор Америку еще не возглавляло настолько антироссийски настроенное руководство, которое настроено оказывать на Москву политическое, экономическое и военное давление. Поэтому можно допустить, что решение о высылке российских дипломатов из США действительно может быть принято в Белом доме.

«От них можно ожидать все что угодно. Но максимально того, чего они бы хотели, — полной капитуляции и согласия со всеми их условиями, они не добьются», — уверен дипломат.

Соединенные Штаты и сами понимают, что не добьются от России полного согласия и действий исключительно по их указке, именно поэтому руководство США прибегает к таким крайним мерам – то переходит на личные оскорбления, то грозит высылкой дипломатов.

Но игра, по словам Орджоникидзе, ведется не в одни ворота. Это игра одной команды против другой, и в случае высылки российских дипломатов из США, тут же последует высылка американских дипломатических работников из России.

«На нашей памяти это неоднократно происходило. Потом будет улучшение отношений, а я абсолютно уверен, что оно будет. История всегда идет волнами — приливами и отливами, — напомнил дипломат. — Пока более антироссийскую администрацию представить себе сложно. Потом придет новая и поймет, что с Россией надо разговаривать по-другому».

При этом Сергей Орджоникидзе напомнил, что российская дипломатия, также, как и советская дипломатия до нее, никогда не занималась работой со внутренней оппозицией в других странах. А Соединенные Штаты занимаются этим в разных российских регионах, поэтому, если дойдет до взаимной высылки дипломатов, еще неизвестно, кому будет нанесен более болезненный удар.

Американцам вообще нечего делать в российской глубинке, высказал личное мнение Орджоникидзе, по словам которого дипломаты США во всех странах занимаются лишь тем, что провоцируют антиправительственные настроения, и России это совершенно не нужно.

Тем более, что Россия для Америки является целью номер один. Поэтому, если российская сторона уменьшит число американских дипломатов на своей территории, в этом не будет ничего страшного, а только пойдет на пользу.

Тем более, добавил Орджоникидзе, в наше время дипломатические функции уже не играют своей первоначальной роли, так как главы государств имеют возможность напрямую общаться между собой по телефону без дипломатических каналов, и наносить личные визиты на высшем уровне в другие страны стало гораздо проще.

«Так что первые лица взяли на себя сейчас многие функции дипломатии. А другие функции часто берут на себя общественные и неправительственные организации. Не значит, что это во всех случаях хорошо. Но это факт», — подчеркнул дипломат-международник.

К тому же, напомнил он, функции классической дипломатии оказались размыты еще и небывалым раньше доступом к информации, скоростью, с которой СМИ передают сообщения и вмешательством интернета в международные дела.

Для того, чтобы между странами были полноценные отношения, сейчас, по словам Сергея Орджоникидзе, достаточно, чтобы посол одной страны находился в другой стране. Но даже посол ничего не сможет сделать, если между странами отсутствует нормальное взаимодействие. А взаимное сокращение численности дипсотрудников является ударом по двусторонним отношениям, последствия которого потом придется долго и сложно устранять.