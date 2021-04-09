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20:45   9 Апреля 2021
Весь мир

Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

Если администрация США, которую не устраивает несогласие Москвы с американскими требованиями, примет решение о высылке российских дипломатов, Россия может ответить зеркально.

Об этом в интервью информагентству «ПолитЭксперт» рассказал российский дипломат Сергей Орджоникидзе, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация американского президента Джо Байдена завершила разбор якобы совершаемых Москвой «враждебных действий» против США, и приступила к работе над ответными мерами.

По мнению председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергея Орджоникидзе, до сих пор Америку еще не возглавляло настолько антироссийски настроенное руководство, которое настроено оказывать на Москву политическое, экономическое и военное давление. Поэтому можно допустить, что решение о высылке российских дипломатов из США действительно может быть принято в Белом доме.

«От них можно ожидать все что угодно. Но максимально того, чего они бы хотели, — полной капитуляции и согласия со всеми их условиями, они не добьются», — уверен дипломат.

Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

Соединенные Штаты и сами понимают, что не добьются от России полного согласия и действий исключительно по их указке, именно поэтому руководство США прибегает к таким крайним мерам – то переходит на личные оскорбления, то грозит высылкой дипломатов.

Но игра, по словам Орджоникидзе, ведется не в одни ворота. Это игра одной команды против другой, и в случае высылки российских дипломатов из США, тут же последует высылка американских дипломатических работников из России.

«На нашей памяти это неоднократно происходило. Потом будет улучшение отношений, а я абсолютно уверен, что оно будет. История всегда идет волнами — приливами и отливами, — напомнил дипломат. — Пока более антироссийскую администрацию представить себе сложно. Потом придет новая и поймет, что с Россией надо разговаривать по-другому».

При этом Сергей Орджоникидзе напомнил, что российская дипломатия, также, как и советская дипломатия до нее, никогда не занималась работой со внутренней оппозицией в других странах. А Соединенные Штаты занимаются этим в разных российских регионах, поэтому, если дойдет до взаимной высылки дипломатов, еще неизвестно, кому будет нанесен более болезненный удар.

Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

Американцам вообще нечего делать в российской глубинке, высказал личное мнение Орджоникидзе, по словам которого дипломаты США во всех странах занимаются лишь тем, что провоцируют антиправительственные настроения, и России это совершенно не нужно.

Тем более, что Россия для Америки является целью номер один. Поэтому, если российская сторона уменьшит число американских дипломатов на своей территории, в этом не будет ничего страшного, а только пойдет на пользу.

Тем более, добавил Орджоникидзе, в наше время дипломатические функции уже не играют своей первоначальной роли, так как главы государств имеют возможность напрямую общаться между собой по телефону без дипломатических каналов, и наносить личные визиты на высшем уровне в другие страны стало гораздо проще.

«Так что первые лица взяли на себя сейчас многие функции дипломатии. А другие функции часто берут на себя общественные и неправительственные организации. Не значит, что это во всех случаях хорошо. Но это факт», — подчеркнул дипломат-международник.

Дипломат объяснил, почему Россия никогда не капитулирует перед США

К тому же, напомнил он, функции классической дипломатии оказались размыты еще и небывалым раньше доступом к информации, скоростью, с которой СМИ передают сообщения и вмешательством интернета в международные дела.

Для того, чтобы между странами были полноценные отношения, сейчас, по словам Сергея Орджоникидзе, достаточно, чтобы посол одной страны находился в другой стране. Но даже посол ничего не сможет сделать, если между странами отсутствует нормальное взаимодействие. А взаимное сокращение численности дипсотрудников является ударом по двусторонним отношениям, последствия которого потом придется долго и сложно устранять.

«Но эта администрация США не думает на перспективу. Она вообще ни о чем не думает и принимает необъяснимые сиюминутные решения. И сейчас во всем мире весьма скептичное отношение к ней. Всем все понятно. Одни просто открыто об этом говорят, а другие не говорят», — заключил Сергей Орджоникидзе.

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