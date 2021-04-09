Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Новгородской области

Автобус с десятью школьниками попал в аварию в поселке Хвойная Новгородской области, передает региональное управление МВД.

Автобус с десятью школьниками попал в аварию в поселке Хвойная Новгородской области, передает региональное управление МВД.

По предварительным данным, ПАЗ не выдержал дистанцию и столкнулся с попутной легковушкой. В салоне находились дети от 10 до 14 лет, сопровождающая и водитель, никто не пострадал.

Две иномарки столкнулись в Челябинской области, два человека погибли, сообщал сайт 360tv.ru со ссылкой на региональное ГИБДД. Предположительно, женщина за рулем Peugeot 206 не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.