Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:59   9 Апреля 2021
Происшествия

Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Новгородской области

Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Новгородской области

Автобус с десятью школьниками попал в аварию в поселке Хвойная Новгородской области, передает региональное управление МВД. 

По предварительным данным, ПАЗ не выдержал дистанцию и столкнулся с попутной легковушкой. В салоне находились дети от 10 до 14 лет, сопровождающая и водитель, никто не пострадал.

Две иномарки столкнулись в Челябинской области, два человека погибли, сообщал сайт 360tv.ru со ссылкой на региональное ГИБДД. Предположительно, женщина за рулем Peugeot 206 не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #новгородская область #школьный автобус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров