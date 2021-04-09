В Томской области на расселение аварийных домов потратят 700 млн рублей

Томская область досрочно завершит расселение аварийного жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Томская область досрочно завершит расселение аварийного жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Из федерального бюджета в 2022-2023 годах власти Томской области получат дополнительно почти 700 млн рублей на реализацию программы расселения людей из ветхого жилья. Эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий для 1,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации области в пятницу, 9 апреля.

Совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ власти региона приняли решение досрочно предоставить новые жилье всем горожанам, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Речь идет, в том числе, о жителях столицы региона, Томска.

В администрации заявили, что собираются завершить расселение ветхого жилья в 2023 году, что на два года раньше, чем планировалось, передает ТАСС. Отметим, что Фонд содействия реформированию ЖКХ ранее одобрил заявку региона, который получит в 2022-2023 годах из федерального бюджета 687,99 млн рублей на расселение семей из старых домов. Кроме Томска, в программу расселения попали Асиновский, Чаинский, Томский и Каргасокский районы.