Бывший зек бросался на прохожих с ножом в центре Курска

Ранее судимый житель Курска нападал на прохожих с ножом и пытался завладеть их имуществом, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее судимый житель Курска нападал на прохожих с ножом и пытался завладеть их имуществом, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы обратились в полицию и рассказали, что им пришлось убегать от вооруженного мужчины. От действий злоумышленника пострадала 35-летняя женщина — он пытался отобрать телефон и порезал ее ножом. Нападавшего задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения и уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, сообщили в региональном главке МВД.

По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.