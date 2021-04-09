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20:00   9 Апреля 2021
Весь мир

Митрахович рассказал, что ждет спецпосланника США по остановке «СП–2»

Митрахович рассказал, что ждет спецпосланника США по остановке «СП–2»

Американцы назначили специального посланника по остановке строительства «Северного потока – 2» для того, чтобы в том случае, если газопровод все-таки будет достроен и введен в эксплуатацию, им было, на кого свалить вину.

Такое мнение в интервью изданию Baltnews высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя новость о том, что в Белом доме обсуждается кандидатура спецпосланника США, который возглавит переговоры с Германией об остановке проекта «Северный поток – 2».

Говоря о том, чем может заняться человек на подобной должности, Станислав Митрахович предположил, что это будет еще один дипломат, в чьи функции будет входить всевозможное противодействие газопроводу. Америка занимается этим уже на протяжении нескольких лет и использовала все имевшиеся у нее ресурсы – от дипломатических заявлений и санкций до запугивания и тому подобных мер, напомнил эксперт.

Митрахович рассказал, что ждет спецпосланника США по остановке «СП–2»

«Здесь принципиально ничего нового не будет – разве что дополнительный человек будет за это отвечать. Может быть, это даже не самая приятная должность, потому что если "Северный поток–2" действительно будет запущен, то можно будет найти виноватого в лице этого человека и свалить на него ответственность. Так что еще неизвестно, нужна ли ему эта должность или нет», – добавил Митрахович.

Также эксперт предположил, что этот сотрудник, возможно, примет участие в переговорах с элитами европейских государств и попытается склонить их на сторону США. Например, в Восточной Европе и во Франции есть представители элит, которые выступают против «Северного потока – 2», но ничего нового он им сказать и предложить не сможет.

Митрахович рассказал, что ждет спецпосланника США по остановке «СП–2»

А также, возможно, этот сотрудник попытается договориться с Польшей о каких-то новых пиратских действиях в зоне прокладки газопровода.

«К примеру, чтобы она более активно пыталась, например, морские тараны устраивать или еще что-нибудь подобного рода. Польша же уже занималась пиратством и бала замечена в попытке тарана судна-трубоукладчика "Фортуна". Но повторяю, и без него бы этот процесс шел. Я не вижу здесь принципиальной новизны», – заключил эксперт-энергетик.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что должность спецпосланника США по противодействию «Северному потоку – 2» была предложена советнику американского президента Джо Байдена Амосу Хокстейну, который при президентстве Барака Обамы работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам.

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#сша #газопровод #северный поток-2 #спецпосланник

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