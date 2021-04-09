Митрахович рассказал, что ждет спецпосланника США по остановке «СП–2»

Американцы назначили специального посланника по остановке строительства «Северного потока – 2» для того, чтобы в том случае, если газопровод все-таки будет достроен и введен в эксплуатацию, им было, на кого свалить вину.

Американцы назначили специального посланника по остановке строительства «Северного потока – 2» для того, чтобы в том случае, если газопровод все-таки будет достроен и введен в эксплуатацию, им было, на кого свалить вину.

Такое мнение в интервью изданию Baltnews высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя новость о том, что в Белом доме обсуждается кандидатура спецпосланника США, который возглавит переговоры с Германией об остановке проекта «Северный поток – 2».

Говоря о том, чем может заняться человек на подобной должности, Станислав Митрахович предположил, что это будет еще один дипломат, в чьи функции будет входить всевозможное противодействие газопроводу. Америка занимается этим уже на протяжении нескольких лет и использовала все имевшиеся у нее ресурсы – от дипломатических заявлений и санкций до запугивания и тому подобных мер, напомнил эксперт.

«Здесь принципиально ничего нового не будет – разве что дополнительный человек будет за это отвечать. Может быть, это даже не самая приятная должность, потому что если "Северный поток–2" действительно будет запущен, то можно будет найти виноватого в лице этого человека и свалить на него ответственность. Так что еще неизвестно, нужна ли ему эта должность или нет», – добавил Митрахович.

Также эксперт предположил, что этот сотрудник, возможно, примет участие в переговорах с элитами европейских государств и попытается склонить их на сторону США. Например, в Восточной Европе и во Франции есть представители элит, которые выступают против «Северного потока – 2», но ничего нового он им сказать и предложить не сможет.

А также, возможно, этот сотрудник попытается договориться с Польшей о каких-то новых пиратских действиях в зоне прокладки газопровода.

«К примеру, чтобы она более активно пыталась, например, морские тараны устраивать или еще что-нибудь подобного рода. Польша же уже занималась пиратством и бала замечена в попытке тарана судна-трубоукладчика "Фортуна". Но повторяю, и без него бы этот процесс шел. Я не вижу здесь принципиальной новизны», – заключил эксперт-энергетик.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что должность спецпосланника США по противодействию «Северному потоку – 2» была предложена советнику американского президента Джо Байдена Амосу Хокстейну, который при президентстве Барака Обамы работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам.