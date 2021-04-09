Любовница Тарзана украла украшения Наташи Королевой

Правоохранители задержали любовницу стриптизера Тарзана по подозрению в краже имущества у его супруги певицы Наташи Королевой.

Правоохранители задержали любовницу стриптизера Тарзана по подозрению в краже имущества у его супруги певицы Наташи Королевой.

Артистка обратилась в полицию и рассказала, что вернулась из отпуска и обнаружила исчезновение 3 тысяч евро и ювилерных изделий общей стоимостью 5 миллионов рублей. Муж певицы, Сергей Глушко, находился дома. Он признался, что пока Королева была в отъезде, его навещали две женщины.

По подозрению в похищении денег и украшений была задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, также известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно эта девушка была автором скандального видеоролика с участием Тарзана, передает 5-tv.ru.