19:37 9 Апреля 2021Происшествия
Любовница Тарзана украла украшения Наташи Королевой
Правоохранители задержали любовницу стриптизера Тарзана по подозрению в краже имущества у его супруги певицы Наташи Королевой.
Правоохранители задержали любовницу стриптизера Тарзана по подозрению в краже имущества у его супруги певицы Наташи Королевой.
Артистка обратилась в полицию и рассказала, что вернулась из отпуска и обнаружила исчезновение 3 тысяч евро и ювилерных изделий общей стоимостью 5 миллионов рублей. Муж певицы, Сергей Глушко, находился дома. Он признался, что пока Королева была в отъезде, его навещали две женщины.
По подозрению в похищении денег и украшений была задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, также известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно эта девушка была автором скандального видеоролика с участием Тарзана, передает 5-tv.ru.