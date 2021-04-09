Американский рэпер DMX умер от сердечного приступа

Знаменитый рэпер DMX скончался в больнице Нью-Йорка после трех сердечных приступов. Семья музыканта подтвердила информацию о его смерти.

Знаменитый рэпер DMX скончался в больнице Нью-Йорка после трех сердечных приступов. Семья музыканта подтвердила информацию о его смерти.

Врачи пытались спасти жизнь 50-летнего DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс), но не смогли. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, спустя несколько дней сердце рэпера перестало биться. По данным СМИ, его состояние было вызвано передозировкой наркотиков.

Родственники музыканта просят уважать их частную жизнь. Они поблагодарили фанатов за слова поддержки и пообещали поделиться информацией о церемонии прощания.