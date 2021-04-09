Глава Бурятии раскрыл секрет удачного кадра на совещании с премьером России

Глава Бурятии Алексей Цыденов смог создать удачный кадр во время совещания с Михаилом Мишустиным с помощью подручных средств. Политик написал об этом в соцсетях.

Глава Бурятии Алексей Цыденов смог создать удачный кадр во время совещания с Михаилом Мишустиным с помощью подручных средств. Политик написал об этом в соцсетях.

Алексей Цыденов выложил в Instagram кадр видеоконференции с главой правительства РФ. Чиновник установил на стол перевернутый стул, а сверху положил портфель. Электронный планшет украшал "инсталляцию", которую изобрел руководитель региона. Представитель республики находился в гостиничном номере в Петропавловске-Камчатском. Совещание прошло в 4:00 по местному времени.

"Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", — поделился Цыденов.

Подписчики политика оценили его находчивость в комментариях к посту. Публикация набрала более 10 тысяч лайков.