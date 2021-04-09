Диетолог рассказал, о каких болезнях может сигнализировать неприятный запах кожи

Многим болезням соответствуют определенные симптомы. Некоторые из недугов можно обнаружить по неприятному запаху кожи, заявила диетолог Наталья Лазуренко.

Многим болезням соответствуют определенные симптомы. Некоторые из недугов можно обнаружить по неприятному запаху кожи, заявила диетолог Наталья Лазуренко.

Иногда кожа может источать кисловатый аромат, это может говорить о проблемах с обменом веществ и высокой концентрации токсинов в организме, сообщила диетолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием "Звезда". Такой процесс может являться следствием употребления белков и большого количества жирной пищи.

Кисло-сладкий запах указывает на наличие диабета или нарушение обмена углеводов. Врач отметила, что необходимо следить за состоянием кожи. Высыпания на нижней части лица и подбородке свидетельствуют о нарушениях работы пищеварительной системы. В случае проблем нижнечелюстной области, нужно обратить внимание на работу половых гормонов. Спецалист добавила, что кожа на локтях и коленях темнее при инсулинорезистентности.