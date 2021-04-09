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18:49   9 Апреля 2021
Общество

Оперштаб планирует обсудить вопрос ограничения рейсов из России в Турцию

Оперштаб планирует обсудить вопрос ограничения рейсов из России в Турцию

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на заседании с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения рейсов из РФ в Турцию.

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Турции ухудшается. Специалисты считают нужным предотвратить завоз новых штаммов вируса в Россию. Представители туристической сферы рассказали, что готовятся к введению дополнительных мер для противодействия новым видам COVID-19, привезенных из других стран, передает РБК.

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#турция #коронавирус #оперштаб

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