18:49 9 Апреля 2021Общество
Оперштаб планирует обсудить вопрос ограничения рейсов из России в Турцию
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на заседании с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения рейсов из РФ в Турцию.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на заседании с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения рейсов из РФ в Турцию.
Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Турции ухудшается. Специалисты считают нужным предотвратить завоз новых штаммов вируса в Россию. Представители туристической сферы рассказали, что готовятся к введению дополнительных мер для противодействия новым видам COVID-19, привезенных из других стран, передает РБК.
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